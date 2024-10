Allerdings gebe es strukturelle Unterschiede nach Grössenklasse der KMU. Mit 86,9 Mikrounternehmen - also Firmen mit weniger als 10 Angestellten - zähle die Schweiz zusammen mit Deutschland (83,6 Prozent) und Luxemburg (86,5 Prozent) zu den Ländern mit dem niedrigsten Anteil an Mikrounternehmen. Dafür ist der Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen, also solchen mit 10 bis 49 oder 50 bis 249 Angestellten, in der Schweiz höher als im Ausland.