Noch klarer änderte sich das Bild in den USA: Nach fast 60 Prozent der Teilnehmenden, die im Oktober eine weitere Abkühlung der Inflation erwartet hatten, sehen nun mehr als die Hälfte eine Beschleunigung voraus. Vor diesem Hintergrund werde bei den Langfristzinsen sowohl in der Schweiz, der Eurozone und in den USA neu nicht mehr mit einem Rückgang gerechnet, so die UBS. Bei den kurzfristigen Zinssätze gehen die Experten hingegen weiterhin in allen drei Regionen von einem weiteren Rückgang aus.