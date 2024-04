Kalenderbereinigt lagen die Schweizer Konsumausgaben im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,3 Prozent höher, wie Postfinance am Donnerstag mitteilte. Die Sorgen um die Konsumtätigkeit der Schweizer Haushalte hätten sich in den letzten Monaten zwar verstärkt und die Konsumenten blieben «weiterhin äusserst pessimistisch», so die Postfinance.