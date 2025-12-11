Die Schweiz und Österreich zählen demnach weltweit zu den führenden Märkten für alkoholfreie und alkoholreduzierte Getränke, wie NIQ am Donnerstag mitteilte. Mit 22 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten greifen überdurchschnittlich viele Menschen regelmässig zu Alkohol-Alternativen.
Damit liegen die beiden Länder deutlich über dem globalen Durchschnitt von 16 Prozent sowie über dem Schnitt von 14 Prozent in Westeuropa. Getrieben sei der Trend besonders von den jüngeren Konsumenten, heisst es weiter.
sta/cg
(AWP)