Der Umsatz mit Glace-Produkten nahm hierzulande im dritten Quartal um 8,5 Prozent ab, wie der Branchenverband Glacesuisse am Freitag mitteilte. Er verwies dabei auf die merklich kühleren Monate.
Besonders deutlich war der Rückgang mit einem Minus von 16 Prozent bei den Strassenartikeln, wobei vor allem weniger Lutscher und Cornets gegessen wurden. Die Entwicklung signalisiere eine merklich geringere Nachfrage nach unterwegs konsumierten Produkten, so der Verband. Um je rund 6 Prozent ging indes auch der Konsum in der Gastronomie und zu Hause zurück.
Seit Jahresbeginn resultiert indes noch immer eine Zunahme des gesamten Glace-Konsums um 2 Prozent auf insgesamt 39,1 Millionen Liter. Zugelegt haben dabei insbesondere die Strassenartikel Cornets, Becher und Übrige sowie im Heimkonsum die Multipacks. Im Heim- wie auch im Gastronomiekonsum ging die Nachfrage dagegen deutlich zurück.
(AWP)