Weltweit erhöhten die 500 Unternehmen mit den höchsten Forschungs- und Entwicklungsausgaben ihre Budgets 2025 um 9,4 Prozent, obwohl die Umsätze nur um 4,7 Prozent stiegen. Besonders stark legten die US-Konzerne zu, deren Investitionen um 12 Prozent in die Höhe schossen. Europäische Unternehmen erhöhten ihre Forschungsbudgets dagegen nur um rund 5 Prozent, obwohl ihre Umsätze stagnierten.