Exportgesetz soll gelockert werden

Das Seco wies am Dienstag darauf hin, dass die Schweiz Anfragen anderer Länder um Weitergabe von Schweizer Kriegsmaterial an die Ukraine weiterhin nicht positiv beantworten kann. Dies aufgrund des neutralitätsrechtlichen Gleichbehandlungsgebots. Zudem schliessen auch die Bewilligungskriterien des Schweizer Kriegsmaterialgesetzes die Lieferung von Kriegsmaterial an Länder aus, die in einen internationalen, bewaffneten Konflikt verwickelt sind.