Auch die Weitergabe von Waffen soll grundsätzlich möglich sein. Der Bundesrat soll ein Vetorecht erhalten - zum Beispiel, wenn er die Neutralität oder die aussen- und sicherheitspolitischen Interessen der Schweiz gefährdet sieht. Anfang Jahr lancierte eine Allianz aus SP, Grünen, EVP, Armeegegnern und Nichtregierungsorganisationen das Referendum gegen diese «Lex Rüstungsindustrie».