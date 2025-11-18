Der Produktionswert ist dank guter Ernten und insgesamt günstiger Absatzbedingungen für die tierische Produktion um 4,1 Prozent auf 12,5 Milliarden Franken gestiegen, und die Produktionskosten stagnierten. Diese ersten Schätzungen für 2025 stammen aus der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung des Bundesamtes für Statistik (BFS).