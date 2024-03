Hatte der Leistungsbilanzsaldo im Jahr 2022 einen so hohen Wert wie zuletzt 2010 erreicht, entspreche der 2023 gemessene Saldo in Relation zur hiesigen Wirtschaftsleistung in etwa dem längerfristigen Durchschnitt, hält die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Freitag in einem Communiqué dazu fest.