Die Flugpreise haben sich laut der Studie derweil kaum verändert: Ein Business-Class-Ticket kostete 2023 durchschnittlich 4388 Franken gegenüber 4372 Franken im Jahr 2022. In der Economy-Class stieg der Durchschnittspreis nur um einen auf 607 Franken. Im Vergleich zu 2019 stiegen die Preise in der Business Class um rund 10 Prozent und in der Economy Class gar um 18 Prozent.