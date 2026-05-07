Die Medien verpflichten sich mit der Unterzeichnung des Papiers, ihr Personal in KI-Fragen zu schulen und das Urheberrecht zu wahren. Zum Schutz der demokratischen Prozesse müssen sie Massnahmen ergreifen, um die Verbreitung von Falschinformationen zu verhindern. Sie müssen für den Datenschutz sorgen und die Öffentlichkeit transparent über den Einsatz von KI informieren, beispielsweise über eine eigene Seite auf ihrer Website. Zudem schreibt der Verhaltenskodex verbindliche Kennzeichnungspflichten vor.