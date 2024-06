Für CH Media hat der Europarat nach einem Korruptionsskandal und dem Rausschmiss Russlands an Strahlkraft verloren. Bersets Wahl sei ein aussenpolitischer Test für die Schweiz gewesen und tue der ältesten Menschenrechtsorganisation auf dem Kontinent gut. «Berset - mit seinem Flair für grosse Auftritte - ist es zuzutrauen, der Organisation mehr Sichtbarkeit zu verleihen und sie auf ihren Gründungszweck zurückzuführen: die Stärkung der Demokratie und der Menschenrechte. Zumal Berset weder aus einem EU- noch aus einem Nato-Staat kommt.» Die Unterstützung von Bersets Kandidatur durch den Bund sei richtig gewesen. In Zeiten autoritärer Tendenzen auch in Europa solle die Schweiz Haltung zeigen.