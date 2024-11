Auf «höchstem» Niveau

Die Fachzeitschrift hob hervor, dass der Wettbewerb in der Schweiz auf «höchstem» Niveau stattfinde. Besonders sichtbar wird dies an den hohen 5G-Abdeckungsraten, die die Tester bei ihren Messungen feststellten. In Grossstädten kommt Swisscom auf knapp 99 Prozent, Sunrise auf mehr als 97 Prozent und Salt auf über 95 Prozent.