Alle drei Mobilfunkanbieter erhielten erneut die Bestnote «überragend» der deutschen Fachzeitschrift «Connect». Zum achten Mal in Folge holte sich die Swisscom den Testsieg, wobei sie 983 von insgesamt 1000 möglichen Punkten erreichte. Damit steigerte sich der Branchenprimus um 6 Punkte und bügelte die Delle des Vorjahres aus, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Testbericht hervorgeht. Damals hatte die Swisscom 4 Punkte verloren.