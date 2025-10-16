Abwärtstrend bei Wohnmobilen

Im Segment der Personentransportfahrzeuge, insbesondere bei Wohnmobilen, setzte sich der Abwärtstrend fort: Die Neuzulassungen sanken um 22,5 Prozent auf 4495 Fahrzeuge, bei Wohnmobilen sogar um 26,7 Prozent auf 3750. Damit habe der durch die Pandemie entstandene «Hype» um Wohnmobile wohl ein Ende gefunden.