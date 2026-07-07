Mehr Neuimmatrikulationen gab es aber auch bei den Fahrzeugen zum Personentransport (+4,2 Prozent) - wie Wohnmobile, Kleinbusse, Cars und Busse - sowie bei den leichten Nutzfahrzeugen bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht (+5,1 Prozent). Viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) investierten zwar weiter vorsichtig und ersetzten ihre Fahrzeugflotten später als geplant, allerdings habe sich im Verlauf des zweiten Quartals eine gewisse Kompensation der Rückgänge vorausgehender Quartale gezeigt.