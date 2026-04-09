Der Gesetzgeber und die Politik hätten erkannt, dass es weitere Hürden abzubauen gilt, um den Wechsel zu emissionsfreien Lieferwagen zu beschleunigen. Vor kurzem sei die Vernehmlassung über weitere Erleichterungen für «Bourgeois-Fahrzeuge» und ihre Chauffeure abgeschlossen worden, derzeit werte der Bundesrat die Antworten aus.