Flotte wird ökologischer

Gleichzeitig wird die Last- und Lieferwagenflotte auf den Schweizer Strassen immer ökologischer. Bei den schweren Nutzfahrzeugen entsprächen die 942 neu in Verkehr gesetzten Fahrzeuge mit reinelektrischem Antrieb einem Marktanteil von 22,4 Prozent. Das Fördersystem habe eine «beachtliche» Marktnachfrage erzeugt.