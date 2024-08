In den Kollektivunterkünften, zu denen beispielsweise die Jugendherbergen oder die SAC-Hütten zählen, waren die Schweizerinnen und Schweizer am deutlichsten in der Überzahl. Fast eine Million der insgesamt 1,2 Millionen Logiernächte in diesem Bereich gingen auf das Konto von Gästen aus der Schweiz.