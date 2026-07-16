Insgesamt sanken die Logiernächte in Ferienwohnungen, auf Campingplätzen sowie in Jugendherbergen und SAC-Hütten von Januar bis März um 6 Prozent auf 4,3 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Die hiesige Bevölkerung machte dabei mit gut 70 Prozent weiterhin die deutliche Mehrheit aller Übernachtungen aus.