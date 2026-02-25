Die Efta-/EU-Delegation habe am Dienstag bei Treffen mit dem Büro des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer und mit zwei republikanischen Kongressabgeordneten den parlamentarischen Prozess in der Schweiz und die Notwendigkeit einer breiten politischen Unterstützung für jede künftige Vereinbarung erläutert, erklärte der Präsident der Efta-/EU-Delegation, der Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller, am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Man habe intensiv über die aktuellen Verhandlungsmandate geredet und die jeweiligen Standpunkte ausgetauscht.