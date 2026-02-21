Wie das Sekretariat der Delegation am Samstag mitteilte, führen die Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Washington Gespräche mit Mitgliedern des US-Kongresses sowie mit einer Vertretung des Büros des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer. Zudem stehen Diskussionen mit Wirtschaftsverbänden und Vertretern von Schweizer Unternehmen in den USA auf dem Programm.