Die Partei forderte Abklärungen, inwiefern diese Vorkommnisse zum Zollsatz geführt haben könnten. Vom Bundesrat verlangte sie eine massive Entlastung der Wirtschaft mit dringend tieferen Steuern und Abgaben, weniger Bürokratie und Vorschriften. Sich aktuell an die EU anzubinden und an deren «monströse Bürokratie» wäre das dümmste, was die Schweiz tun könnte. Stattdessen müsse sie den Weg der Freihandelsabkommen weiter gehen.