Reiselust ungebrochen

«Die Lust auf Reisen ist ungebrochen», sagte auch Christoph Debus, Chef der deutschen Dertour-Gruppe, vor wenigen Tagen in einem Interview mit der «Süddeutschen Zeitung». In Europa werde der Reisebranche jährlich fünf bis sechs Prozent Wachstum vorhergesagt. Das sei deutlich mehr als das Wachstum des Bruttoinlandprodukts. Vor allem Fernreisen würden häufiger gebucht.