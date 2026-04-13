«Entscheidender Fortschritt»

Die Regierung Ungarns sei zunehmend anti-europäisch geworden, habe aber gleichzeitig von Europa profitiert, sagte die Genfer Nationalrätin Laurence Fehlmann-Rielle (SP). Auch sie freute sich über die Niederlage Orbans. Peter Magyar sei zwar konservativ, aber man könne davon ausgehen, dass er der EU gegenüber loyal sein und die Korruption bekämpfen werde.