Grosse Unterschiede

Am teuersten im Vergleich zur EU (EU27=100 Punkte) war laut BFS 2023 das Bildungswesen, für das in der Schweiz fast die dreifachen Kosten anfallen wie in der EU (274,7). Mehr als doppelt so teuer wie das EU-Mittel waren ausserdem die Kategorien Gesundheitspflege (225,8) sowie Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe (210,2).