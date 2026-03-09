«Angesichts der aktuellen Sicherheitslage im Nahen Osten muss MSC Ihnen leider mitteilen (...), dass für bestimmte Exportgüter, die sich derzeit in der Obhut und unter der Kontrolle von MSC in Häfen am Golf befinden, das Ende der Reise erklärt werden muss», teilte die Reederei in einer Mitteilung an ihre Kunden auf ihrer Website mit.