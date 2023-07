Schweizer Reiseveranstalter und der Bund helfen auf der von Waldbränden betroffenen griechischen Insel Rhodos Schweizer Feriengästen in Not. Die Reiseveranstalter organisieren Rückflüge in die Schweiz und der Bund hat am Flughafen Rhodos einen Schalter eröffnet.

24.07.2023 13:40