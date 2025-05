In einer Umfrage der Hochschule Luzern (HSLU) bei 45 Retailbanken gaben knapp 70 Prozent der Institute an, KI aktiv einzusetzen, wie die HSLU am Donnerstag mitteilte. Der Einsatz konzentriere sich derzeit vor allem auf interne Prozesse, einige Banken setzten aber bereits heute KI auch in der Interaktion mit ihren Kunden ein.