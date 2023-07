Wie das Seco am Montag mitteilte, handelte es sich um ein Arbeitstreffen, das den Rohstoffhandel und die Energieversorgung in Europa in den nächsten 18 Monaten thematisierte. Auch die US-Botschaft in Bern war präsent. Es habe sich um eines von mehreren Gesprächen auf technischer Ebene gehandelt, die das US-Finanzministerium mit Gesprächspartnern in mehreren europäischen Staaten führe.