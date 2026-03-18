Das Gesamtkonzept nach der Verlängerung der Konzessionen in den Kantonen Aargau und Basel-Landschaft trägt den Namen «SalinaFutura». Die Schweizer Salinen beschäftigen 300 Mitarbeitende in Riburg, Schweizerhalle sowie Bex VD und produzieren jährlich 400'000 bis 600'000 Tonnen Salz. Damit stellen sie die inländische Versorgung mit allen Salzarten durch Eigenproduktion, Lagerung und Handel sicher.