Die EU will mit einer neuen Verpackungsrichtlinie Abfall vermeiden, stösst aber wegen der geplanten Vorschriften auf Kritik des Verbandes der Schweizer Schokoladefabrikanten Chocosuisse. Der Verband sieht darin "marketingbedingte Verpackungskomponenten" eingeschränkt, wie er am Freitag in einem Newsletter berichtete.

07.07.2023 12:04