Inland dominiert klar

Insgesamt beträgt das Volumen des Franken-Kapitalmarktes per Ende Mai 2024 rund 629 Milliarden Franken, was einem Plus von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem historischen Höchststand entspricht. Davon entfallen 487 Milliarden auf das Inland und 142 Milliarden auf das Ausland. Insgesamt wurden neue Anleihen im Umfang von 76 Milliarden (+11 Prozent) emittiert.