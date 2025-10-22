Die Anzahl der überschuldeten Privatpersonen stieg damit laut einer Mitteilung vom Mittwoch seit Januar um 1,1 Prozent. Sie lag bei 418'951 Personen.
Die Kantone Neuenburg und Genf verzeichneten gemäss Crif mit jeweils 9,4 Prozent die höchste Schuldnerquote. Weitere Kantone mit hohen Schuldnerquoten sind Basel-Stadt mit 7,5 Prozent, Solothurn mit 7,2 Prozent und die Waadt mit 6,8 Prozent.
Derweil registrierte die Wirtschaftsauskunftei in Appenzell Innerrhoden mit 1,5 Prozent die niedrigste Schuldnerquote. Aber auch die Zentralschweizer Kantone Uri, Obwalden, Zug und Nidwalden lagen deutlich unter dem nationalen Durchschnitt.
Zur Ermittlung der Schuldnerquote berücksichtig Crif alle Privatpersonen über 18 Jahre, welche über Betreibungen ab Fortsetzungsbegehren, Konkurse und Verlustscheine verfügen. Dabei konsolidiert Crif den Angaben nach Zahlungserfahrungen von über 10'000 Unternehmen aus der ganzen Schweiz.
