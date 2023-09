Insgesamt transportierten Schweizer Seilbahnen in den Monaten von Mai bis August 4 Prozent mehr Gäste als in Vorjahreszeitraum, wie der Verband Seilbahnen Schweiz am Montag anhand einer Erhebung bei 60 Mitgliedern aus dem gesamten Land mitteilte. Der Umsatz für den Personentransport zog dabei sogar um 9 Prozent an.