Der warme und sonnige August habe Feriengäste und Ausflügler in die Berge gelockt, teilte der Branchenverband Seilbahnen Schweiz am Mittwoch mit. In mittleren Lagen seien 14 Prozent mehr Gäste und in tiefen Lagen (bis 1500 m.ü.M.) 5 Prozent mehr transportiert worden. Einen leichten Rückgang (-2 Prozent) habe es bei Bahnen über 2000 m.ü.M gegeben.