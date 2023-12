Weitere Signa-Töchter in Nachlassstundung

Zudem haben weitere Signa-Tochtergesellschaften in der Schweiz die provisorische Nachlassstundung erhalten. Dies ist einerseits die Signa Financial Services AG mit Sitz in Zürich und andererseits die Signa Real Estate Management Schweiz GmbH mit Sitz in Zürich.