Auch der Zugang zu KI-Werkzeugen durch Arbeitgeber sei in der Schweiz mit 88 Prozent deutlich höher als international (80 Prozent), heisst es weiter. Die Mehrheit der Befragten sehe in KI zudem ein grosses geschäftliches Potenzial und berichte von gestiegener Produktivität und Arbeitszufriedenheit.