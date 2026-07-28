In Europa beläuft sich der durchschnittliche Wert gemäss der am Dienstag veröffentlichten Auswertung auf rund 28 Prozent. In Deutschland sind es rund 23 Prozent, in Frankreich gut 27 Prozent und in Grossbritannien 22 Prozent der Beschäftigten, die KI-Tools täglich nutzen.
Auch der Zugang zu KI-Werkzeugen durch Arbeitgeber sei in der Schweiz mit 88 Prozent deutlich höher als international (80 Prozent), heisst es weiter. Die Mehrheit der Befragten sehe in KI zudem ein grosses geschäftliches Potenzial und berichte von gestiegener Produktivität und Arbeitszufriedenheit.
Für die aktuelle Ausgabe der Accenture-Studie «Pulse of Change» wurden zwischen April und Juni 2026 insgesamt 980 C-Level-Führungskräfte sowie 980 Mitarbeitende in Europa befragt. In der Schweiz wurden laut den Angaben «repräsentativ» 100 C-Level-Führungskräfte und 100 Mitarbeitende ohne Führungsfunktion befragt.
ls/mk
(AWP)