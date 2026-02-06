Laut dem SVS war das Jahr geprägt von einem erhöhten Bedürfnis nach gemeinschaftlichen Erlebnissen und Sammelobjekten. Spiele und Puzzles sind mit einem Plus von 16,9 Prozent beim Umsatz die klaren Spitzenreiter des Jahres. Auch die Kategorie Bausteine wuchs um 13,7 Prozent sowie Sammelfiguren und Zubehör um 11,3 Prozent.