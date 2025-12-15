Befürworter sprechen von Angstmacherei

Gregor Rutz vom Initiativkomitee «200 Franken sind genug» bezeichnete auf Anfrage des Nachrichtenagentur Keystone-SDA gerade Cortis Argument als «ziemlich absurd». «Vielmehr ist für die breite Abdeckung des Sports eine vielfältige Medienlandschaft zentral», sagte der Zürcher SVP-Nationalrat, der 2018 bereits für die No-Billag-Initiative an vorderster Front eingestanden ist. Es sei im ureigenen Interesse der Sportverbände, dass es nicht nur einen Sender gebe, so Rutz weiter. Denn ein einziger Sender könne nicht alles abdecken.