Der Sportmarkt Schweiz (ohne Velos) verzeichnete 2023 einen Rückgang des Umsatzes um 1,5 Prozent auf 2,17 Milliarden Franken, wie das Marktforschungsunternehmen GfK am Montag mitteilte. Sowohl Hartware wie Skis, Helme oder Fitnessgeräte (-3 Prozent) als auch Textilien (-2 Prozent) wurden dabei weniger verkauft. Am besten schnitt der Bereich Schuhe ab mit einem Plus von 3 Prozent.