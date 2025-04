Dabei wird das Instrument der Europäischen Weltraumorganisation ESA «ACES» (Atomic Clock Ensemble in Space) zur ISS transportiert. Es besteht aus zwei Atomuhren, die an verschiedene Bodenstationen auf der Erde Signale senden. Eine Atomuhr wurde in der Schweiz entwickelt und gebaut, wie das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) auf Anfrage von Keystone-SDA am Sonntag erklärte.