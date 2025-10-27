Der Verband erachtet das Verhandlungsresultat des Bundesrates beim Paket «Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz - EU» als «sehr erfreulich», wie er am Montag in einer Mitteilung schrieb. Die Schweizer Städte seien auf stabile Beziehungen mit der EU angewiesen, um attraktiv bleiben und weiterhin die «massgebliche Wirtschaftsleistung» des Landes erbringen zu können.