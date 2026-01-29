Sowohl im Temporär Markt als auch im Festanstellungsmarkt schrumpften die Erlöse. Das Jahr 2025 habe die Schweizer Personaldienstleister wirtschaftlich gefordert, heisst es denn auch in einer Mitteilung des Branchenverbandes Swissstaffing vom Donnerstag.
Konkret sanken die geleisteten Einsatzstunden der Temporärarbeitenden um 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit sei das Temporärgeschäft das dritte Jahr in Folge rückläufig gewesen. Das Feststellengeschäft fiel nach einem bereits schwachen Jahr 2024 ebenfalls erneut stark ab und büsste im Vergleich zum Vorjahr mit 23,3 Prozent fast ein Viertel an Umsatz ein.
Zurückgeführt wird der Rückgang auf die globale Konjunktur, die Wirtschaftskrise in Deutschland und die hohe wirtschaftliche Unsicherheit. Immerhin: Wachstumsimpulse habe es derweil insbesondere aus dem Bausektor und den haushaltsnahen Dienstleistungen gegeben, heisst es.
sta/uh
(AWP)