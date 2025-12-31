Trechsel war von 1995 bis 1999 Präsident der Europäischen Menschenrechtskommission, wie die Universität St. Gallen in der in der «Neuen Zürcher Zeitung» publizierten Todesanzeige schrieb. Im Jahr 2005 wurde er demnach von der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum Ersatzrichter am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien gewählt.