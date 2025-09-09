Neue Solidaritätskosten

Der Netzzuschlag bleibt bei 2,3 Rappen pro kWh. Über das Übertragungsnetz werden ausserdem die Kosten für die Stromreserve in der Höhe von 0,41 Rappen pro kWh (0,23 Rappen im Vorjahr) sowie neu ein Tarifzuschlag für solidarisierte Kosten als Überbrückungshilfen für die Stahl- und Aluminiumproduzenten in der Höhe von 0,05 Rappen pro kWh verrechnet. Die Abgaben und Leistungen an die Gemeinwesen bleiben mit 1 Rappen pro kWh stabil.