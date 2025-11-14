Zwar stiegen die Umsätze im dritten Quartal 2025 um 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie Swissmem am Freitag mitteilte. Es waren vor allem Grossunternehmen, die für das Umsatzplus sorgten. Bei den KMU ging es hingegen um 9,0 Prozent abwärts. Und über die ersten neun Monate resultierte insgesamt ein Rückgang um 0,7 Prozent.