«Durch die Absetzung von Huang steht nun noch mehr auf dem Spiel», so ein Experte. Marktteilnehmer müssten nicht nur die Fundamentaldaten des Unternehmens einordnen, sondern auch einen möglichen Strategiewechsel, der durch das Ausscheiden ausgelöst werden könnte. Verbündete von Huang arbeiten laut der «Financial Times» an Plänen für seine Rückkehr.