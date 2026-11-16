Im Nachgang der New Yorker Nasdaq, die am Freitag nachgegeben hatte, fielen zum Wochenauftakt auch die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea mit kräftigen Verlusten auf. Experten sprechen von einem spürbaren «Technologie-Kater».
Der südkoreanische Leitindex Kospi fiel um 3,6 Prozent zurück und der ebenfalls technologielastige Nikkei-Index in Tokio verlor 2,4 Prozent. Auffällig gross waren die Abgaben in Südkorea etwa beim Speicherchip-Produzenten SK Hynix (-7,9 Prozent) oder dem breit aufgestellten Technologiekonzern Samsung Electronics (-4,5 Prozent).
Die Tech-Schwäche schlägt auf Sektorvertreter in der Schweiz durch, wenn auch nur in beschränktem Umfang. Bei den Blue Chips verlieren ABB gegen 10 Uhr 0,2 Prozent und VAT Group 0,6 Prozent. Deutlichere Einbussen verzeichnen im breiten Markt Inficon (-1,0 Prozent), Comet (-1,8 Prozent) oder insbesondere AMS-Osram (-4,1 Prozent). Derweil gewinnt der Gesamtmarkt (SPI) 0,4 Prozent hinzu.
Diese Woche steht die Technologiebranche einmal mehr unter erhöhter Beobachtung. So wird mit grosser Spannung auf den Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic geschaut. «Der Börsengang wird unter anderem ein wichtiger Stimmungsindikator für den sogenannten KI-Trade sein», glaubt ein Experte.
Zugleich sorgt die Situation beim Chip-Giganten Nvidia weiter für Unsicherheit. In Zeiten der Führungskrise nach dem Rücktritt des Chefs Jensen Huang bekommen die Geschäftszahlen des Chipriesen, die am Dienstag nach US-Börsenschluss anstehen, noch mehr Aufmerksamkeit.
«Durch die Absetzung von Huang steht nun noch mehr auf dem Spiel», so ein Experte. Marktteilnehmer müssten nicht nur die Fundamentaldaten des Unternehmens einordnen, sondern auch einen möglichen Strategiewechsel, der durch das Ausscheiden ausgelöst werden könnte. Verbündete von Huang arbeiten laut der «Financial Times» an Plänen für seine Rückkehr.
(AWP)