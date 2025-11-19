Bisher hätten die Kunden der Nebenmarken den Anruffilter selber aktivieren müssen, sagte eine Swisscom-Sprecherin auf Anfrage. Zudem seien neue Schutzfunktionen für Mobilfunkkunden eingeführt worden, die bisher nur im Festnetz zur Verfügung standen. So gibt es seit Oktober die Funktionen «anonyme Anrufe blockieren» und «Anrufe ohne Ursprungsnummer blockieren». Die Kunden könnten nun über ihr persönliches Konto My Swisscom auch auf dem Handy individuell festlegen, welche Anrufe sie zulassen möchten.